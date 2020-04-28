Киевская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на съемочную группу телеканала ZIK на территории столичного Гидропарка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 2 апреля этого года, подозреваемый, находясь на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился замечанием журналистов о том, что он нарушает карантин, и совершил нападение на съемочную группу. Во время схватки злоумышленник нанес журналистке и оператору многочисленные удары по различным частям тела и пытался повредить технику.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.