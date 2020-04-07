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Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала «ZIK» 2 апреля в Гидропарке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно.

Напомним, 2 апреля 2020 на территории столичного Гидропарка съемочные группы телеканалов «ZIK» и «Эспрессо» напали во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина.
ForUm

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