Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала «ZIK» 2 апреля в Гидропарке.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно.
Напомним, 2 апреля 2020 на территории столичного Гидропарка съемочные группы телеканалов «ZIK» и «Эспрессо» напали во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина.
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