Бывший председатель Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович дал показания в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу относительно средств, потраченных на проведение в 2018 Международного форума памяти жертв Голодомора.

Об этом он сказал журналистам после допроса, сообщает Укринформ.

«Я надеюсь, что мои достаточно выразительные свидетельства дали понять, что дела как такового не существует. Оснований для того, чтобы проводить это дело, вообще нет. Эти несколько десятков страниц, которые были у следователя, проводившего допрос, собранные по состоянию на сейчас, - это, к сожалению, хотя потраченное его время, потому что он, оказывается, занимается этим несколько месяцев. И сейчас этот допрос – чуть больше часа – это также, к сожалению, потраченное мое время. Я надеюсь, что и я, и господин следователь будут иметь возможность использовать свое время более эффективно и рационально на благо Украины», - заявил Вятрович.

Депутат добавил, что не видит никаких оснований для повторного допроса.

«Я подчеркивал, что форум проходил во исполнение указа Президента от 2016 года, во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета министров 2017 года, приказов Украинского института национальной памяти. Это был юбилейный запад до восемьдесят пятого годовщины Голодомора, в котором приняло участие около 700 человек, из них десятки людей - известные исследователи из-за рубежа», - рассказал Вятрович.

Как сообщал ForUm, бывший председатель Украинского института национальной памяти, народный депутат (фракция партии «Европейская солидарность») Владимир Вятрович был вызван на допрос 28 апреля.

15 апреля Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля в инициированной Максимом Бужанским деле о проведении международного форума, посвященного восемьдесят пятой годовщине памяти жертв Голодомора.

В ноябре 2019 народный депутат Бужанский (фракция партии «Слуга народа») сообщил в Telegram, что обратился в полицию с заявлением о том, что экс-глава УИНП Вятрович якобы присвоил часть денег Института, потраченных на проведение Международного форума памяти жертв Голодомора.