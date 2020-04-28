В Государственном бюро расследований не исключают еще одного вызова на допрос бывшего председателя Украинского института национальной памяти, народного депутата от «Европейской солидарности» Владимира Вятровича по делу проведения международного форума памяти Голодомора.

Как сообщил Радио Свобода Николай Арманов, исполняющий обязанности руководителя управления по организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР, решение об этом будет принимать следователь, который ведет дело.

«Допросили бывшего главу Украинского института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств для проведения фуршета по случаю 85-й годовщины Голодомора 32-33 годов. На допросе, в частности, поднимались вопросы финансового характера, однако экс-глава УИНП сообщил, что ничего по этому поводу не помнит... Не исключен еще один допрос, если будет необходимость, возможно, и не будет необходимости, но это уже в компетенции следователя», - сказал Арманов.

Он также отказался прокомментировать заявления о политическом характере дела, о чем говорит Вятрович и его сторонники.

Как сообщал ForUm, бывший председатель Украинского института национальной памяти, народный депутат (фракция партии «Европейская солидарность») Владимир Вятрович был вызван на допрос 28 апреля.

15 апреля Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля в инициированной Максимом Бужанским деле о проведении международного форума, посвященного восемьдесят пятой годовщине памяти жертв Голодомора.

В ноябре 2019 народный депутат Бужанский (фракция партии «Слуга народа») сообщил в Telegram, что обратился в полицию с заявлением о том, что экс-глава УИНП Вятрович якобы присвоил часть денег Института, потраченных на проведение Международного форума памяти жертв Голодомора.

По результатам допроса 28 апреля Вятрович сообщил, что предоставил следователю необходимую информацию, и выразил надежду, что «предоставленной информации должно быть достаточно, чтобы закрыть это бессмысленное дело».