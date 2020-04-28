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Ученые из службы мониторинга атмосферы имени Коперника (CAMS) заявили, что озоновая дыра рекордных размеров, которая появилась в начале весны над Арктикой, уже исчезла, а озоновый слой восстановился, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Озоновая дыра, которая появилась над Арктикой этой весной и стала крупнейшей в истории, уже исчезла», - говорится в сообщении.

По словам ученых из службы мониторинга атмосферы имени Коперника (CAMS), дыра появилась не благодаря деятельности людей, а по причине чрезвычайно сильного полярного вихря над Арктикой.

Отмечается, что полярные вихри являются элементом циркуляции земной атмосферы с низким давлением и холодным воздухом. Они окружают оба полюса Земли.

Обычно вихри становятся менее интенсивными летом и усиливаются зимой. Вихрь в Арктике является более слабым, чем вихрь в Антарктиде, из-за наличия земель и гор неподалеку.

Как сообщалось, в конце марта Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) обнаружило озоновую дыру рекордных размеров над Арктикой.
ForUm

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