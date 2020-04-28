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Президент США Дональд Трамп заявил, что владеет информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, о которой уже скоро узнает общественность.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Укриформ.

«У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Вскоре вы тоже узнаете правду», - заявил президент США.

Как сообщалось, вопрос благополучия северокорейского лидера встал после того, как он пропустил празднование 15 апреля - день рождения своего деда Ким Ир Сена. Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля - во время заседания Трудовой партии КНДР.

В то же время главный советник по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын «жив и здоров».
ForUm

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