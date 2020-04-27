Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «жив и здоров», сообщают западные агентства со ссылкой на интервью каналу CNN Мун Чунг Ына, главного советника по вопросам безопасности президента Южной Кореи.

«Ким Чен Ын жив и здоров. Он с 13 апреля находится в районе Вонсана (курортный город на востоке страны - ред.). Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано», - сказал советник, передает Радио Свобода.

Слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына а также сообщения о его смерти начали распространяться после того, как лидера КНДР не было на праздновании 15 апреля день рождения его деда Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи. Этот день отмечают как один из главных государственных праздников

Последний раз северокорейские СМИ сообщали о местонахождении главы КНДР 11 апреля.

В СМИ не исключали возможных проблем со здоровьем у Ким Чен Ына, связанных с курением, лишним весом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.