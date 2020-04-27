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Алексей Левин, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк предлагал исполнителям преступления 5 тысяч долларов за то, чтобы женщине переломали конечности, и 2,5 - 3 тысячи за то, чтобы ее облили кислотой.

Об этом на брифинге 27 апреля сообщил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук, сообщает Укринформ.

«Он (Левин. - Ред.) предложил Сергею Торбину, бывшему сотруднику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк. В целях запугивания было акцентировано на необходимости переломать ей кости рук и ног или облить ее серной кислотой», - сообщил он.

Романчук добавил, что исполнителям было предложено 5 тысяч долларов за то, чтобы они переломали женщине конечности, и от 2,5 до 3 тысяч долларов за то, чтобы ее облили кислотой. Так, на предложение Сергей Торбин согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 человек.

Он добавил, что группа привлеченных к убийству лиц была знакома с Гандзюк, поскольку та неоднократно оказывала им волонтерскую помощь, однако Торбин ввел будущих исполнителей «в заблуждение относительно пророссийской позиции» Екатерины Гандзюк, и те согласились совершить преступление.

«Сначала задумали избить женщину, однако это не удалось из-за отсутствия для этого удобного случая... Поэтому заказчики и нападавшие договорились вместо избиения облить ее кислотой. По их мнению, это должно было занять меньше времени и дать им возможность скрыться от правоохранителей», - сообщил Романчук.

За свои действия, как отметил представитель Офиса Генпрокурора, злоумышленники потребовали большую сумму - 5 тысяч долларов и, получив согласие, перешли к реализации преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Офис генерального прокурора передает дело в суд

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

 
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