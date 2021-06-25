В первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 10,5% - это самый высокий показатель с начала 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,8 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55%.

«Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек», - добавили в Госстате.