также в разделеЭкономика
НБУ выпустит ко Дню Независимости памятные банкноты 16
В Минэкономики анонсировали значительное удешевление подсолнечного масла 39
ВВП Украинеы увеличился на 5,4% 12
За месяц импортный газ подорожал почти на 60% 80
Газпром отказывается наращивать транзит через Украину 44
Украина потратила на борьбу с COVID почти 30 млрд гривен 15
Экспорт украинских товаров и услуг на вырос на $7 миллиардов 16
Минфин готовит законопроект о налоге с сомнительных доходов украинцев 24
Приватбанк планирует закрыть более 300 отделений 91
Турецкая компания хочет развернуть в Украине производство БПЛА 34
Минэкономики снизило предельную стоимость бензина 43
Украина вошла в ТОП-10 стран, где невыгодно покупать авто 47
Названы самые высокооплачиваемые специальности в Украине 112
С начала года украинские производители продуктов подняли цены почти на 30% 15
«Деолигархизация железной дороги»: Укрзализныця повышает тарифы на грузоперевозки 33
Назначен новый руководитель Укрзализныци 314
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию для населения 1042
В Украине снизят тариф на электроэнергию для населения 68

По состоянию на 16 августа 2021 количество официально зарегистрированных безработных в  Украине составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Также Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных при реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

«При реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель - экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться несмотря на такие вызовы, как возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
7
Теги