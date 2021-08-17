По состоянию на 16 августа 2021 количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Также Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных при реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

«При реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель - экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться несмотря на такие вызовы, как возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.