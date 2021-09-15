Сегодня, 15 сентября, Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 460 млн грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Такое решение правительства позволит обеспечить в полном объеме финансирование выплаты пособия по частичной безработице на период карантина.

«Программа по частичной безработице на период карантина была введена в 2020 году для поддержки работников, пострадавших вследствие сокращения экономической деятельности предприятий. Такая финансовая поддержка помогла сохранить рабочие места и предотвратить стремительный рост безработицы во время пандемии. Сегодняшнее решение правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе», - отметила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Кроме того, правительство утвердило Порядок использования средств государственного бюджета, направляемых для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.