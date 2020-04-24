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Бывший руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что его отправили в отставку сегодня вечером.

Об этом он сказал в комментарии Новому времени.

Экс-чиновник уточнил, что не знает причину такого решения Кабмина.

«Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения», - сообщил Нефедов.

Кроме того, он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель председателя Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.

Ранее сегодня об увольнении Нефедова и Верланова сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Нефедов руководил Гостаможслужбой с июля 2019 года. До этого в течение четырех лет был первым заместителем министра экономического развития и торговли.
 
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