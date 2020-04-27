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В Кременецком районе Тернопольщины, в частности в городе Почаеве, где в Почаевской лавре произошли грубые нарушения карантинного режима, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил председатель РГА Вячеслав Онишкевич.

Такое решение, кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаева и Кременецкого района, приняли с учетом критического роста заболеваемости COVID-19 на внеочередном заседании районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций райгосадминистрации.

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Кроме того, при положительной динамике распространения эпидемии в течение 5 дней решено обратиться к верхним эшелонам власти по усилению действенных карантинных мер безопасности в отношении жителей Кременецкого района.

По словам Онишкевича, в течение предыдущих суток в Кременецком районе подтвердились еще 27 случаев заражения коронавирусом, из них 18 в Почаеве. Таким образом, в целом на утро 26 апреля в Кременецком районе было уже 110 подтвержденных случаев заболевания, из них 77 в Почаеве.

Как сообщал ForUm, город Почаев Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, с 10:00 21 апреля закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Такие радикальные меры связаны с ростом численности больных с коронавирусной инфекцией в городе, в частности в связи с тем, что духовенство Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата нарушило карантинные ограничения на Пасху. Монастырь тоже закрыт, а контактными лицами называют почти всех жителей Почаева с населением почти 8 тыс. человек.
ForUm

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