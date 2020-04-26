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В Чернобыльской зоне огонь уничтожил более 11 тыс. гектаров леса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара. После этого президент встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и вручил государственные награды 22 спасателям.

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои», - сказал Зеленский, обращаясь к спасателям.

Кроме того, глава государства добавил, что огонь уничтожил свыше 11 тыс. гектаров леса.

Напомним, в Житомирской области и Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы.
ForUm

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