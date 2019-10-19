В зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

«Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. За неделю восстановлено 11 домов. В пунктах оказания помощи, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 933 лицам», - говорится в сообщении.