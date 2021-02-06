Ближайшие несколько дней в Украине ожидается ухудшение погоды — снегопады, порывистый ветер и резкое снижение температуры. ГСЧС предупреждает о желтом уровне опасности.

Как пишет ГСЧС, погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушениям движения на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем), гололед, на дорогах — гололедица, порывы ветра 15−20 м/с.

8 февраля в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях прогнозируют значительный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снега может быть 20−30 см. В Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см.

На Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях, в частности Кировоградской и Днепропетровской, ожидаются снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах — гололедица.

7−8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, будет значительное понижение температуры: ночью до 12−18° мороза, в северных областях местами до 20−24° мороза, днем до 8−13° мороза; в южных областях ночью 5−10° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

В Киеве 8 февраля прогнозируют снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15−20 см), на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13−16° мороза, днем 7−10 ° мороза.