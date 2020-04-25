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В Киевской и Житомирской области все еще продолжается ликвидация пожаров. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Житомирской области спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах, а также на территории Пояскивского лесничества.

В Киевской области основные усилия направлены на локализацию 2 очагов пожара в с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка, где наблюдается тление пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем. Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос.

Напомним, ранее сообщалось, что один из трех очагов пожара в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали. Спасателям удалось локализовать пожар возле села Рассоха.

Напомним, в Одессе ночью неизвестные подожгли монастырь УПЦ.
ForUm

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