В субботу, 25 апреля, материковый Китай сообщил о еще 12 инфицированных COVID-19.
Как сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая, одиннадцать из них недавно прибыли из-за рубежа, тогда как еще один пациент заразился внутри страны.
Отдельно в КНР отчитались о еще 29 бессимптомных случаях.
Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.
Напомним, Чехия отменила ограничения на свободное передвижение.
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