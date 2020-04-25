В субботу, 25 апреля, материковый Китай сообщил о еще 12 инфицированных COVID-19.

Как сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая, одиннадцать из них недавно прибыли из-за рубежа, тогда как еще один пациент заразился внутри страны.

Отдельно в КНР отчитались о еще 29 бессимптомных случаях.

Новых смертей от осложнений COVID-19 не фиксируют уже десять суток подряд. Как сообщалось, 24 апреля в Ухане, где зародился новый коронавирус, вылечили последнего тяжелобольного пациента.

Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.

Напомним, Чехия отменила ограничения на свободное передвижение.