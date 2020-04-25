также в разделеМир
В России за сутки почти 6000 новых случаев коронавируса 8
Помпео: Вашинтон больше не допустит ошибок ВОЗ 19
Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 200 тысячам 14
Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за две минуты 45
Ученые: Коронавирус может привести к росту ВИЧ-инфицированных 20
Чехия отменила ограничения на свободное передвижение 35
РФ тратит рекордные суммы для поддержки рубля 16
Джонсон планирует вернуться на работу в понедельник 12
Трамп не верит в ухудшение здоровья Ким Чен Ына 21
В ВОЗ рассказали, когда появятся лекарства от коронавируса 222
В мире уже 2,7 миллиона человек заболели коронавирусом 14
В Италии впервые число выздоровевших от коронавируса превысило количество новых больных 18
Итальянский отель потребовал от Китая компенсацию за простой с 12 марта 25
Мэру Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России 43
ВОЗ считает, что вовремя отреагировала на ситуацию с коронавирусом 13
США проверяют возможную утечку данных о переговорах РФ с ОПЕК 29
В Боснии ограничения из-за коронавируса признали неконституционным 16
У масок, доставленных из Китая в Польшу, – поддельный сертификат 19

В субботу, 25 апреля, материковый Китай сообщил о еще 12 инфицированных COVID-19.

Как сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая, одиннадцать из них недавно прибыли из-за рубежа, тогда как еще один пациент заразился внутри страны.

Отдельно в КНР отчитались о еще 29 бессимптомных случаях.

Новых смертей от осложнений COVID-19 не фиксируют уже десять суток подряд. Как сообщалось, 24 апреля в Ухане, где зародился новый коронавирус, вылечили последнего тяжелобольного пациента.

Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.

Напомним, Чехия отменила ограничения на свободное передвижение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2567 грн.
51
Теги