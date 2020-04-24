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Правительство Чехии ослабило коронавирусные карантинные меры, разрешив гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы, сообщает Укринформ со ссылкой на Prague morning.

«Чешское правительство отменит ограничения на свободное передвижение с пятницы, 24 апреля, и разрешит группам до 10 человек встречаться публично. До сих пор публичные собрания ограничивались двумя людьми», - заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Кроме того, граждане Чехии теперь смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет пройти тестирование на коронавирус и предоставить подтверждение отрицательного результата или же отправиться на двухнедельный домашний карантин.

Согласно данным Wolrdometer, в Чехии зарегистрировано 7 187 случаев коронавируса. На этой неделе суточные показатели заболеваемости и смертности по стране пошли на спад.

 
ForUm

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