Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Государственной судебной администрации.

В общем от правоохранителей в суды поступило 4581 административный протокол о нарушении карантинных ограничений. Среди них 533 вернули на доработку, а рассмотрели 746. Большинство решений, 641, были в пользу граждан.

Однако, оплатили ли эти штрафы подали апелляционные жалобы на решения — пока неизвестно.

Еще 3572 административные протоколы находятся на рассмотрении судов.

Отметим, что за нарушение карантинных ограничений могут наложить от 17 до 34 тысяч штрафа.

Напомним, Чехия отменила ограничения на свободное передвижение.