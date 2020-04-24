Ни один из фигурантов пленок с братом главы ОП Денисом Ермаком не захотел писать заявления о преступлении, все «претенденты» на госдолжности отрицают, что давали взятки Ермаку и его сообщникам за трудоустройство.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на юристов-криминалистов и выписку из ЕРДР.

17 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура передала материалы производства относительно видеозаписей с Денисом Ермаком Нацполиции.

В НАБУ не смогли доказать «злоупотребление влиянием», а дело переквалифицировали с ч.2 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием) на ст. 190 УК (мошенничество).

Заявитель – нардеп «Слуги народа» Гео Лерос – указывал о влиянии служащих Офиса президента на принятие решений о назначении на должности в органах госвласти.

Следствие установило 3-х лиц, которые в августе-октябре 2019 года проводили собеседования с «претендентами» на должности в органах госвласти и госпредприятиях. Речь идет о Денисе Ермаке, Дмитрии Штанько, и Сергее Шумском.

Штанько рассказывал, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумской говорил, что он внештатный сотрудник оперативного управления СБУ.

Ни один из организаторов собеседований в этом производстве не признан «потерпевшим», но правовую оценку их действиям даст уже полиция.

«Установлено, что Ермак Д., по предварительному сговору группой лиц с Шумским С. и Штанько Д., путем обмана, который заключался в проведении собеседований и создания видимости реальной возможности назначения на должности в органы государственной власти и государственные предприятия, в период с августа по октябрь 2019 года пытались завладеть денежными средствами граждан, которые должны были быть предоставлены якобы как неправомерная выгода соответствующим должностным лицам, однако своего умысла не довели до конца по причинам, не зависящим от их воли», - говорится в сообщении ГБР.

Правоохранители изучили более 20 часов видеозаписей. На некоторых фрагментах во время таких «собеседований» велись разговоры о взятках, но никто на видео не обещал воздействовать на конкретных служащих для назначения на соответствующие должности.

В то же время, ни одно лицо, которое прошло «собеседование», не назначили на обсуждаемую должность.

УП сообщили, что на одном из фрагментов видео зафиксировали конфликт с человеком, который требовал вернуть деньги за невыполнение обещанного, это указывает на возможное завладение имуществом путем обмана.

Трое фигурантов записей (Штанько, Шумский и Ермак, - ред.) предоставили противоположные по смыслу показания.

Кроме того, Штанько и Шумский дали интервью журналистам, где огласили сведения досудебного расследования без разрешения.

Правоохранителям так и не удалось выяснить, осуществлялась ли съемка законно. В частности, не удалось подтвердить сотрудничество фигурантов видеозаписей на момент их проведения с правоохранительными органами.

С видео можно четко установить, кто проводил видеозапись, но во время допросов, люди, которые осуществляли съемку, отрицали этот факт.

К тому же лица, которые приходили на «собеседования», отказались подавать заявления о преступлении и заверили, что не давали денег фигурантам за соответствующие «услуги».

Таким образом, дело переквалифицировали и передали расследование в Нацполицию.

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.