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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что основным критерием для начала выхода Украины из карантина является уменьшение количества больных COVID-19 при увеличении количества тестирований и существенного роста числа выздоровевших украинцев. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

«Мы надеемся, что начиная с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такова, что мы будем в состоянии смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить из карантина», - заявил Степанов.

По словам министра, основным критерием для смягчения мер или выхода из карантина является существенное уменьшение количества новых больных ежедневно. По словам Степанова, сейчас Минздрав фиксирует ежедневно прирост количества новых больных от 7% до 11%. «Мы считаем, что это опасная ситуация, которая не позволяет нам это делать (выходить из карантина. – Ред.)», - подчеркнул он.

«Разработан соответствующий алгоритм выхода, пять этапов, каким образом Украина будет выходить, но основной критерий - уменьшение заболеваемости при том, что мы увеличим количество тестирований, и также существенное увеличение числа выздоровевших людей», - подчеркнул министр.

«Мы говорим о пяти этапах, где на каждом этапе мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта. Я думаю, в ближайшие дни мы предоставим эту информацию, чтобы все граждане поняли, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях», - отметил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. 
ForUm

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