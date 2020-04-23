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Закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства обсудили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главыгосударства.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов. Они должны быть готовы к концу мая.

«Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц», - подчеркнул Зеленский.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что фонд при Офисе президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Министерство здравоохранения. В то же время Тимошенко отметил, что в течение недели, по координации Офиса президента и в дальнейшем доставляли необходимые материалы.

«В последними рейсами мы получили 360 тыс респираторов, 100 тыс. защитных костюмов, 800 тыс. реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле», - сказал л Тимошенко.

 Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая
ForUm

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