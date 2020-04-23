Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возобновление работы общественного транспорта и сообщения между городами и областями возможно лишь после майских праздников. Об этом он сказал эфире программы «Завтрак на 1+1», сообщает УНИАН.



«Точно будут какое-то возобновление (работы общественного транспорта. – Ред.) лишь после майских праздников, потому что майские праздники - это очередной вызов и, возможно даже больше, чем Пасха, потому что больше выходных дней. У нас карантин продлен до 11 мая, но что-то возобновлять можно, начиная с 12 мая или по крайней мере об этом говорить или планировать», - отметил министр.

По словам Криклия, сначала будет возобновляться мобильность в городах и между городами: в первую очередь речь идет о городском общественном транспорте и о междугородном сообщении и в дальнейшем - о межобластном.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.