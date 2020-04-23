Учебные заведения Киева и сами ученики должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Карантин в Украине продлили до 11 мая - соответствующее решение правительство приняло вчера. А это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства, - сказал Кличко. - Сегодня все столичные учебные заведения продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн занятий. Для этого есть все возможности. Напомню, что именно столица первой внедрила и телеуроки, чтобы ученики старших классов могли сдать ВНО и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения».

Он также отметил, что, согласно приказу министерства образования, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения учащихся должно быть завершено учебными заведениями не позднее 15 июня.

Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте или другим способом. А оригинал документа предоставить в сентябре 2020 года.

«Относительно ВНО. И Министерство, и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм действий. Чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины состоялась», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая. Если эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая Кабинет Министров рассмотрит смягчение карантинных мероприятий.