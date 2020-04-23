Вирус COVID-19 – очень агрессивная и не до конца изученная болезнь, поэтому и лечится она очень сложно и долго. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ относительно небольшого количества выздоровевших в столице.

«Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие – менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго, - отметил Кличко. - По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть и случаи, когда человек болел 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных. А сегодня их - более тысячи! Так сколько еще пройдет времени, пока все поправятся?» - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, чтобы убедиться, что человек уже поборола вирус, врачи проводят два ПЦР-теста. Китайские и итальянские специалисты в свое время тоже начали так делать. Потому что оказалось, что один тест не может точно показать, что вируса в организме уже нет. А человек в это время может оставаться заразным.

«У половины людей, которые переболели COVID-19, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. И такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Из более 7000 больных в Украине выздоровели 505 пациентов. Поэтому мы и призываем людей предохраняться. Вирус - агрессивный и опасный. И лечится слишком сложно», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.