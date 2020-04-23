За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 70 человек, в том числе, у 5 медиков. Один человек умер. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 2 девушек до 17 лет. 29 мужчин от 26 до 71 года, пять ребят до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также Кличко сообщил, что за минувшие сутки выписаны 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.