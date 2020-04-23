Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил, чем было мотивировано его поручение вывезти из города в Закарпатскую область представителей ромской национальности, а также извинился за свои дискриминационные высказывания.

Об этом Марцинкив сказал в эфире марафона «Хроника коронавируса» на hromadske.

«Прежде всего я говорил о конкретных лицах ромской национальности. Независимо от национальности все должны соблюдать карантин. Ряд лиц ромской национальности в Ивано-Франковске нарушали карантин: жили в нашем привокзальном сквере, приставали к людям и требовали средства, не соблюдали дистанцию и не имели никаких масок. Неоднократно были обращения в полицию, на горячую линию горисполкома. И когда, скажем, была проведена такая работа, сами жители, которые прописаны в Свалявском и Иршавском районе Закарпатья, выразили желание, чтобы им помогли вернуться домой, поскольку нет общественного транспорта», — ответил мэр на вопрос, почему он решил вывезти ромов из города.

Он добавил, что городские власти способствовали тому, чтобы предоставить транспорт, и часть людей, которые, по словам Марцинкива, нарушили карантин, поехали домой.

«К сожалению, часть лиц, которые нарушили карантин, и дальше жили в сквере, хотя это общественное место и там не то что жить, но и гулять нельзя. Более того, мы просили, чтобы люди, у которых нет места проживания, были в специальном центре на улице Мельничной, где люди имеют возможность находиться, спать, там есть медики, там есть питание, мы проводим экспресс-тестирование на коронавирус этих людей, которые не имеют места жительства. И мы им (ромам — ред.) предлагали, потому что люди были обеспокоены», — утверждает городской голова.

«Возможно, я где-то эмоционально сказал, потому что совещание было посвящено преодолению коронавируса и у нас за выходные было 6 летальных случаев, это очень много. И я просто где-то, возможно, эмоционально высказался, но я считаю, что если сегодня мы все — украинцы, американцы, поляки, представители других народов — придерживаемся карантина, то нельзя не соблюдать карантин, если ты представитель другой национальности. Поэтому речь шла о конкретных лицах — около 20 ромов, которые не являются жителями Франковска и систематически нарушали карантин. Но я не сдержал эмоций, поэтому прошу прощения», — настаивает Марцинкив.

В то же время он утверждает, что официального поручения вывозить или штрафовать нарушителей не давал, потому что не имеет таких полномочий.

Напомним, 22 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.

После этого полиция возбудила уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.