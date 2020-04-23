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Высказываниям мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива будет дана правовая оценка, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя публичное выступление чиновника.

«Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц цыганской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению», - подчеркнул Клименко.

По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Напомним, 22 апреля СМИ обнародовали выступление Марцинкива, в котором он требовал от полиции вывезти из города представителей цыганской общины.
ForUm

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