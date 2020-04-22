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Власти должны расследовать дискриминационные призывы мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива относительно цыганской этнической группы и гарантировать соблюдение прав всех людей без исключения, заявили в Amnesty International Україна.

22 апреля СМИ обнародовали выступление Марцинкива, в котором он требовал от полиции вывезти из города представителей цыганской общины.

«Заявления, прозвучавшие от мэра Ивано-Франковска, является недопустимым нарушением прав человека. Высказывания главы города имеют признаки языка вражды, являются дискриминационными и могут привести к разжиганию ненависти к отдельным группам населения особенно сейчас, во время неопределенности и социальной напряженности. Кроме того, озвученные указания городского головы о необходимости вывезти представителей цыганской общины из города напрямую нарушают права лиц на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, закрепленные в украинском законодательстве», - подчеркнули в организации.

Полиция города в своих действиях должна руководствоваться Законом Украины «О национальной полиции» и Законом Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», в которых четко прописан запрет на любые привилегии или ограничения в том числе по признаку расы, цвета, кожи, этнического и социального происхождения и т.д. Официальные лица, позволяющие себе подобные высказывания, должны быть привлечены к ответственности», - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
ForUm

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