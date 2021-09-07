Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным жителям города. Во время оперативного совещания 7 сентября он дал поручение, чтобы чиновники переспрашивали у заявителей с помощью на лечение от COVID-19, были ли они вакцинированы перед тем, как заболели, сообщает Zaxid.net.

Во вторник, 7 сентября, во время еженедельного оперативного совещания в Ивано-Франковской мэрии, директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 почти 11 тыс. жителей общины получили матпомощь на общую сумму более 18 млн грн, из них - около четырех тысяч получили более 11 млн грн именно на лечение коронавируса.

«Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь», - пояснил Марцинкив.

Также мэр Ивано-Франковска пообещал выплатить 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после того, как вакцинируется от коронавируса. Таким образом Марцинкив хочет опровергнуть миф антивакцинаторов, что после вакцинации женщины становятся бесплодными.

Мэр Ивано-Франковска не впервые озвучивает необычные идеи, пропагандируя вакцинацию от коронавируса. Так, во время оперативного совещания 31 августа он пообещал уволить работников мэрии, которые отказываются вакцинироваться. Тогда мэр дал две недели, чтобы все работники городского совета вакцинировались. Единственной причиной отказа от вакцинации, по его словам, может быть только справка о противопоказаниях от врача.