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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву, который намекнул работникам горсовета на увольнение за отказ вакцинироваться, сообщает Офис омбудсмена.

«Во время мониторинга социальной сети Facebook Уполномоченной ВРУ по правам человека было обнаружено сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, в частности, увольнения», - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что «для недопущения нарушения конституционных прав работников, по инициативе омбудсмена было направлено письмо мэру Ивано-Франковска, в котором сделан акцент на обязательности соблюдения Конституции и законов Украины».

У Денисовой напомнили, что статья 43 Конституции Украины гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

«В связи с приказом Минздрава Украины №3018 «Об утверждении Дорожной карты внедрения вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 24 декабря 2020 года, вакцинацию от коронавирус определено как добровольную для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в частности относительно состояния здоровья, не допускается», - отметила Денисова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может испытывать политического, социального или иного давления для ее прохождения.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил увольнением невакцинированным от COVID-19 сотрудникам городского совета. 
ForUm

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