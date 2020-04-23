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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал «полной чушью» предположение, что спустя какое-то время после возможного назначения в Кабмин он разругается с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в эфире канала Україна 24, пишет LIGA.net.

Политик сообщил, что встречался с Зеленским недавно, добавив, что тот – «смелый человек», раз предложил ему должность. Негатив относительно планов его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением «тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы».

«Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать», - заверил он.

Кроме того, политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.

«Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. Знаете, сколько интересных парламентариев (в Раде) сидит?» – ответил он на соответствующий вопрос.

Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский предложил бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили занять должность вице-премьера по вопросам реформ. 
ForUm

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