Автоматизация взаимодействия граждан с государством – это практическая борьба с коррупцией на всех уровнях. И политической воли в Украине достаточно для дальнейших цифровых преобразований в государстве, заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении «Дия».

«Я убежден и ставлю такую ​​задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства украинцы имели возможность получить полностью онлайн, без необходимости обивать пороги каких-либо чиновничьих кабинетов», - сказал президент.

Зеленский заверил, что власть и в дальнейшем будет менять устаревшее законодательство, мешающее цифровым реформам.

«Государству в смартфоне» быть. И мы это видим. Я верю, что Украина обязательно станет современным цифровым лидером в мире», - заявил он.

Зеленский сообщил, что первым важным шагом в реализации стратегии «Государство в смартфоне» была презентация в начале февраля мобильного приложения «Дия». Тогда в доступе были цифровые удостоверения водителя и свидетельства о регистрации авто. За первые три дня работы «Дии» приложением воспользовались миллионы украинцев. Сейчас количество пользователей составляет 2,3 млн. «Дия» занимает лидирующие позиции по темпам скачивания – как в Play Market, так и в App Store.

«Это свидетельствует только об одном: украинцы действительно давно уже были готовы к качественным изменениям. Украинцы хотят взаимодействовать с государством удобно и без лишних трудностей. И мы готовы им эти качественные изменения предложить», - отметил президент.

Также глава государства напомнил, что в начале апреля начал работу Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дия». Сейчас на нем уже доступно 27 публичных услуг онлайн.

«Сегодня он как никогда актуально. Поскольку это возможность для украинцев решать многие свои сложные вопросы с государством полностью онлайн, не выходя из дома и, что очень важно, не нарушая условий карантина», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, мобильное приложение «Дия» в Украине запустили 6 февраля.