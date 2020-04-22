У украинцев по результатам третьей волны опроса относительно психоэмоционального состояния на карантине, проведенного с 10 по 12 апреля, фиксируется незначительный рост уровня депрессии и падение тревожности. Об этом говорится в результатах исследования социологической группы «Рейтинг» относительно психоэмоционального состояния украинцев на карантине, сообщает УНИАН.

«Результаты опроса повторно зафиксировали наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Сравнивая результаты опроса с предыдущими двумя волнами (I волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04), заметен незначительный рост депрессии и падение тревожности. Уровни паники, усталости и расстройства сна остались на том же уровне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение уровня депрессии, вероятно, связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими. «Жизнь на карантине - это зачастую «день сурка», - монотонное однообразие, которое приводит к снижению настроения, вялости.

К тому же депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше - депрессии) и расстройством сна (так же). Выявленная тревожность является ситуативной (возникает вследствие действия необычных стрессовых факторов среды), в отличие от личностной, которая является константным психологическим свойством индивидов. Падение такой тревожности, вероятно, связано с адаптацией к новым условиям, снижением ощущения неопределенности», - указывают социологи.

По мнению экспертов группы «Рейтинг», карантин перестал быть незнакомым явлением для украинцев, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться. В динамике заметен рост расстройства сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди самых старших респондентов. Женщины продолжают демонстрировать более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. В динамике за это время у женщин заметно снижение уровня тревоги: они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой. Читайте также Олеся Компаниец: Когда люди постоянно дома, плюс, употребление алкоголя – это повышает риск домашнего насилия. Абсолютный лидер по количеству обращений - новогодние праздники. Оказалось, что во время карантина динамика похожа Указывается, что среди тех, кто имеет работу, заметны более низкие показатели расстройства сна и депрессии, чем у тех, кто не работает хотя бы отдаленно.

Интернет-опрос, проведенный Социологической группой «Рейтинг» методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI), осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: I волна (27-28 марта 2020 года) - 1660 респондентов, II волна (3-4 апреля 2020 года) - 1700 респондентов, III волна (10-12.04.2020) - 1627 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 4%.

Проект выполнен в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью Pollaris.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.