также в разделеОбщество
Медведчук предложил план борьбы с пожарами 23
Пострадавшим от пожара на Житомирщине компенсируют потерянное жилье 16
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров 41
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 38
Минздрав: Последствия нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе 12
Семь областей не подали данные по COVID-19 за сутки 22
Украина оставляет закрытой границу с РФ на время карантина 16
Минздрав: Через 5-10 дней может произойти всплеск инфицирования COVID-19 34
Офис президента не ожидает масштабного заражения коронавирусом после Пасхи 30
ГСЧС: В Чернобыльской зоне угрозы распространения огня нет 13
Минздрав объяснил прыжок заболеваемости коронавируса 85
В Крыму возросло еще на два случая заболевания коронавирусом 19
ВОЗ передала Украине партию ПЦР-тестов 11
Украина хочет закупить американский препарат от коронавируса 45
В ВСУ зафиксировали три новых случая COVID-19 14
МАУ направит в США спецрейс для возвращения украинцев домой 21
В Украине 74% умерших от коронавируса COVID-19 имели сопутствующие заболевания 28
Тушить пожары в Житомирской области направят спасателей из других областей 25

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга сообщил, что командировку украинских врачей в Италию, которая должна была быть две недели, итальянская сторона попросила продлить еще на неделю - до 25 апреля, передает 112 Украина.

«Действительно, командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля, пребывания наших медицинских работников в Италии», - сказал Степанов.

Также министр отметил, что перед тем как продлить командировку, согласившись на просьбу Италии, это решение согласовали с самими врачами.

Напомним, 4 апреля в Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги