Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга сообщил, что командировку украинских врачей в Италию, которая должна была быть две недели, итальянская сторона попросила продлить еще на неделю - до 25 апреля, передает 112 Украина.

«Действительно, командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля, пребывания наших медицинских работников в Италии», - сказал Степанов.

Также министр отметил, что перед тем как продлить командировку, согласившись на просьбу Италии, это решение согласовали с самими врачами.

Напомним, 4 апреля в Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных.