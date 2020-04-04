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В Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Благодарен всем, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским медикам», – сказал Ляшко.

Он отметил, что если ситуация в Украине будет стабильной, и не будет крайней необходимости привлекать этих медицинских работников к помощи, то они пройдут обсервацию. Но если потребуется немедленная помощь, то эту бригаду «сразу бросят на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице».

По словам Ляшко, такое уже происходит в некоторых больницах на территории Украины, когда медицинские работники проживают в тех учреждениях, где оказывают помощь больным COVID-19.

Напомним, людям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуют выходить в магазины или аптеки не более двух раз в неделю.
ForUm

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