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В Черниговской области зафиксировали очаг вспышки распространения коронавирусной инфекции в селе Нежинское. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook.

По его словам, решение о признании населенного пункта очагом вспышки COVID-19 приняла Талалаевская объединенная территориальная община. В связи с принятым решением усилены карантинные меры.

«Определен круг контактных лиц человека, которому подтвердили коронавирус. Он довольно значительный - 49 человек. В связи с этим на территории населенного пункта введен особый режим въезда-выезда граждан и транспортных средств. Установлен контрольно-пропускной пункт. В его работе привлечены правоохранители, спасатели и медработники», - сообщил Прокопенко.

Отмечается, что на данный момент в населенном пункте проводят обработку спецсредствами транспортные средства. Также установлен контроль за соблюдением самоизоляции контактных лиц.

Напомним, в Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса.
ForUm

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