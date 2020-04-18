По состоянию на 18 апреля, в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки выявили 444 новых случая.

За минувшие сутки заболело меньше людей, чем за предыдущий зафиксированный период — таким образом, череда из пяти суточных антирекордов подряд была прервана.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время коронавирус выявлен в следующих регионах страны:

Винницкая область — 319 случаев;

Волынская область — 134 случаев;

Днепропетровская область — 104 случаев;

Донецкая область — 14 случаев;

Житомирская область — 197 случаев;

Закарпатская область — 166 случаев;

Запорожская область — 127 случаев;

Ивано-Франковская область — 462 случая;

Кировоградская область — 234 случая;

Киев — 770 случаев;

Киевская область — 280 случаев;

Львовская область — 221 случай;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 31 случай;

Одесская область — 106 случаев;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 283 случая;

Сумская область — 82 случая;

Тернопольская область — 366 случаев;

Харьковская область — 62 случая;

Херсонская область — 56 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черновицкая область — 840 случаев;

Черкасская область — 141 случай;

Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 апреля 2020 года, в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 16 637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после 24 апреля в Украине будут ослаблять карантин, если ситуация с количеством инфицированных не ухудшится.