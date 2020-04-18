Об этом он сказал 17 апреля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Президент отметил, что 24 апреля он с правительством сообщит населению об изменениях.

«Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично могу быть смягчения в мае ограничения относительно транспорта». — сказал президент, но отметил, что ограничения будут ослаблять, если в Украине не будет большой волны вспышки коронавируса после праздников. Поэтому призвал людей праздновать Пасху дома.

Зеленский также отметил, что те ограничения, которые сейчас действуют в Украине, не являются, по его мнению, жесткими.

Напомним, в случае скопления людей на Пасху полиция будет привлекать спецназ.