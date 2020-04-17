Министерство здравоохранения подозревает, что в Почаевской лавре — вспышка коронавируса, но не может это подтвердить, потому что настоятель отказывается от сотрудничества.

Об этом на заседании оперативного штаба Тернопольской области сказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, сообщает канал «Прямой».

«У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который участвует в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера (15 апреля. - Ред) был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных», - рассказала она.

«Когда мы начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что именно с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ривненской области. Там тоже много положительных. Эта вспышка связана в один очаг - Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район», - пояснила Чайчук.

По ее словам, настоятель Почаевской лавры отказывается сотрудничать. Его помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.

«Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка», - сказала Чайка.

Она добавила, что у Украины есть также обращение консула Молдовы о заражении восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру.

«Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина», - заявила главный санврач области.

В Тернопольской области коронавирус обнаружен у трех священников и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре.