За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 61 человека, в том числе у 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них – 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин – от 19 до 71 года. И двое ребят, которым по 12 лет.

«Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек», - сообщил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19.

Больше всего заболевших – в Черновицкой области – 759 случаев.