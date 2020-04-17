В Украине по состоянию на 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья.
Всего в Украине исследовано 47096 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
В течение 16 апреля получено 501 уведомления о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 296 случаев (17 выздоровели)
Волынская обл. - 122 случая (11 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 89 случаев (9 выздоровели)
Донецкая обл. - 12 случаев (6 выздоровели)
Житомирская обл. - 177 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)
Запорожская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 427 случаев (27 выздоровели)
Киев - 705 случаев (30 выздоровели)
Киевская обл. - 253 случая (16 выздоровели)
Кировоградская обл. - 218 случаев (6 выздоровели)
Львовская обл. - 203 случаев (11 выздоровели)
Луганская обл. - 9 случаев;
Николаевская обл. - 22 случая;
Одесская обл. - 93 случая;
Полтавская обл. - 41 случай (4 выздоровели)
Ривненская обл. - 240 случаев (8 выздоровели)
Сумская обл. - 81 случай (6 выздоровели)
Тернопольская обл. - 353 случая (25 выздоровели)
Харьковская обл. - 56 случаев (2 выздоровели)
Херсонская обл. - 51 случай (5 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 38 случаев (3 выздоровели)
Черкасская обл. - 137 случаев (7 выздоровели)
Черновицкая обл. - 759 случаев (25 выздоровел)
Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
В общем 246 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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