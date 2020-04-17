В Украине по состоянию на 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 47096 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В течение 16 апреля получено 501 уведомления о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 296 случаев (17 выздоровели)

Волынская обл. - 122 случая (11 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 89 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 12 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 177 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 427 случаев (27 выздоровели)

Киев - 705 случаев (30 выздоровели)

Киевская обл. - 253 случая (16 выздоровели)

Кировоградская обл. - 218 случаев (6 выздоровели)

Львовская обл. - 203 случаев (11 выздоровели)

Луганская обл. - 9 случаев;

Николаевская обл. - 22 случая;

Одесская обл. - 93 случая;

Полтавская обл. - 41 случай (4 выздоровели)

Ривненская обл. - 240 случаев (8 выздоровели)

Сумская обл. - 81 случай (6 выздоровели)

Тернопольская обл. - 353 случая (25 выздоровели)

Харьковская обл. - 56 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 51 случай (5 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 38 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. - 137 случаев (7 выздоровели)

Черновицкая обл. - 759 случаев (25 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

В общем 246 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.