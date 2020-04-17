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Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, сообщает пресс-служба МВД.

Советник министра внутренних дел Юрий Тандит напомнил, что в самых храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу – максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы – максимум по два человека.

«МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан. За последние две недели мы вместе с головой Нацполиции провели три заседания Всеукраинского совета церквей. Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека», - сказал он.

Советник министра также отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.

«Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета Министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов», - отметил Тандит.
ForUm

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