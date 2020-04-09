МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников: в храмах должно быть не более 10 человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители провели онлайн-встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

План проведения религиозных праздников следующий:

- Службы в храмах будут проводиться, однако с участием не более десяти человек – для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие Богослужение и обеспечивающие онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

- Верующим не возбраняется посещать Храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храме меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

- Будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзин. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

В случае попыток верующих посещать церковь полицейские патрули будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина, заявили в МВД.

Для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей.