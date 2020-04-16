Количество безработных в Украине за 4 недели карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек и сейчас составляет около 2,5-2,8 миллиона человек.

Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате Украины, передает hromadske.

«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет», — сообщил глава палаты Геннадий Чижиков.

Он отметил, что в это количество включили многочисленных трудовых мигрантов, которые вернулись в Украину на период карантина. Общее количество безработных в Украине там оценивают в 2,5-2,8 миллиона человек.

«Проведенный опрос Торгово-промышленной палаты показывает, что 26% компаний планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения», — добавил Чижиков.

Напомним, количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз с начала карантина.