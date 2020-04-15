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Количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз с начала карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает hromadske.

«По сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз. Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем», — сообщил чиновник.

Во время заседания правительства 15 апреля он дал поручение Министерству экономики, чтобы оно направило все необходимые инструкции центрам занятости населения, чтобы те смогли ускорить выдачу помощи по поводу безработицы.

Накануне в службе занятости сообщили, что количество украинцев, которые зарегистрировались там, выросло на 22%.
ForUm

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