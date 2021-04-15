Периоды получения помощи по частичной безработице и других видов пособий во время локдаунов будут засчитаны украинцам в страховой стаж.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает УНИАН.

«Для того, чтобы люди в будущем не почувствовали это влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи и по частичной безработице, и других - все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж. Потому что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж», - сказала Лазебная.

Она также отметила, что министерство дает право людям по желанию исключать периоды получения низких доходов из расчета пенсий для того, чтобы это не уменьшало размер пенсии в будущем.