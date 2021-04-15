также в разделеОбщество
В СНБО призвали СМИ не тиражировать российские фейки 4
Глава ГФС Мельник лично крышует налоговые «скрутки» концерна «Галнафтогаз» и ОККО: бюджет потерял уже 5,5 млрд грн 9
На Киевщине нашли пропавшего 2-летнего мальчика 37
Куракин: Освобождение Дудкина - это три повода для оптимизма 21
СМИ: Зеленский лишил гражданства троих украинцев, двое их них – в санкционном списке 50
ЦРУ допускает военное вторжение РФ в Украину 86
В Украине зафиксировано 16427 новых случаев COVID-19 39
14 апреля. Картина дня 12
Таран: Численность военных РФ у границ Украины может вырасти до 110 тысяч 24
В СБУ заявили, что у них нет подтверждения наличия паспорта РФ у нардепа Аксенова 11
Таран допускает нападение РВ со стороны оккупированного Крыма 25
В Краматорске подполковник полиции пытался подкупить следователя ГБР 23
26 игроков, выступавших за ОРДЛО, пожизненно отстранили от футбола 46
Freedom House признал Украину «частично свободной» страной 19
Командиру гранатометного отделения боевиков грозит до 15 лет тюрьмы 12
Благодаря залогу 2 млн грн, внесенному от ОПЗЖ, Юрий Дудкин вышел на свободу 24
Разведка: Развертывание войск РФ у границы Украины продлится до 20 апреля 33
Утвержден порядок проведения экзаменов на знание государственного языка 11

Периоды получения помощи по частичной безработице и других видов пособий во время локдаунов будут засчитаны украинцам в страховой стаж.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает УНИАН.

«Для того, чтобы люди в будущем не почувствовали это влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи и по частичной безработице, и других - все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж. Потому что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж», - сказала Лазебная.

Она также отметила, что министерство дает право людям по желанию исключать периоды получения низких доходов из расчета пенсий для того, чтобы это не уменьшало размер пенсии в будущем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги