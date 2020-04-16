Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Украина передала представителям боевиков 14 человек.

По состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 киевлян. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19 умер работник Вооруженных сил Украины.

16 апреля Верховная Рада проголосовала за изменения в регламент для противодействия злоупотреблению правом вносить поправки. Если изменения вступят в силу, при условии более 500 предложений поправок каждая депутатская фракция и группа имеет право определить не более пяти своих предложений, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат может настаивать только на одной своей неучтенной поправке. Однако народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский заблокировали изменения в регламент, подав постановления об отмене результатов голосования.

Украину накрыла пыльная буря.

Кабмин на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Печерский суд Киева избрал Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее представлявший в суде интересы беглого экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности главы ГБР.

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.