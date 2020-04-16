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За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 киевлян. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 32 человека. Из них - один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка и 20 мужчин - от 19 до 60 лет. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. 

 
ForUm

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